Need for Speed 2021: Video zeigt geleakte Spielszenen

Kürzlich wurden die ersten Szenen aus Need for Speed 2021 geleakt, die einen frühen Prototypen des Spiels zeigen.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Need for Speed. Und zwar sind die ersten Szenen aus Need for Speed 2021 aufgetaucht. Aber habt keine zu großen Erwartungen, denn die Szenen zeigen einen frühen Prototypen.

Mit anderen Worten: Wir bekommen eine Version zu sehen, die noch sehr weit davon entfernt ist, fertiggestellt zu werden. Beispielsweise sind noch viele Platzhalter enthalten und die Grafik ist offensichtlich auch noch nicht final.

Aber mann kann schon erkennen, dass uns hier wohl ein sehr arcadelastiges Rennspiel erwartet – wmöglich mit einer Open World. Übrigens: Die Spielszenen stammen von der PC-Version und der gezeigte Build wurde im Mai 2020 erstellt. Das bedeutet, dass das Spiel aktuell so oder so ähnlich aussieht.

Woher genau der Leak stammt ist nicht bekannt.

Hier das Video:

Nur nochmal zur Erinnerung: Die finale Version des Spiels wird sich deutlich von dem unterscheiden, was ihr euch eben angesehen habt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Need for Speed haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie die finale Version des Spiels aussieht – vor allem, da wir jetzt wissen, wie der Prototyp aussieht. Bis wir erstes offizielles Material zu sehen bekommen, werden aber sicher noch ein paar Monate ins Land ziehen.

Quelle: dsogaming.com