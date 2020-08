“New Mutants ist der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten” – Reaktion von Maisie Williams auf Kritik geht viral

Die Schauspielerin Maisie Williams hat mit einem Tweet auf eine vernichtende Filmkritik zu “New Mutants” reagiert.

Irgendwie habe ich es ja schon vermutet, aber wie es scheint, ist der neue X-Men-Film “New Mutants” nicht wirklich gut. So erreicht der Film bei Rotten Tomatoes nur 32 Prozent und Forbes bezeichnet “New Mutants” als den “schlechteste X-Men-Film aller Zeiten”.

Die Schauspielerin Maisie Williams, die im Film Rahne Sinclair spielt – eine Mutantin mit der Fähigkeit, sich teilweise oder vollständig in einen Wolf zu verwandeln – hat nun via Twitter auf die Kritik reagiert.

Sie Schreibt: “Klingt nach einem Muss! Holt euch jetzt eure Tickets”. Hier der entsprechende Tweet:

Sounds like a must see! 🧚🏼‍♀️ Get your tickets now ✨ https://t.co/4fqry3JAse — Maisie Williams (@Maisie_Williams) August 28, 2020

Und der Tweet hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt. Bisher wurde er über 11.000 Mal retweetet und kommentiert. Viele der Fans schreiben, dass sie sich den Film noch ansehen werden und finden den Humor der Schauspielerin sehr gut.

Der Film wurde einige Male verschoben. Ursprünglich sollte er am 13. April 2018 erscheinen. Da der X-Men-Ableger aber zeitnahe mit “Deadpool 2” angelaufen wäre, wurde er verschoben. Darüber hinaus gab es Neudrehs, um dem Film einen neuen Charakter hinzuzufügen und die Horrorelemente zu verstärken. Diese sollten Mitte 2018 stattfinden, aber davor wurde der Film erneut verschoben.

Darum geht es: Fünf Jugendliche werden gegen ihren Willen in einer geheimen Einrichtung festgehalten, wo sie unter dem Vorwand ihres persönlichen Wohls etlichen Tests ausgesetzt sind. Bald finden sie jedoch den wahren Grund für ihren Aufenthalt heraus: Sie sind Mutanten und verfügen über übernatürliche Fähigkeiten, die für die Forschung von großem Interesse sind. Sie nennen sich in Magik, Wolfsbane, Mirage, Cannonball und Sunspot um und vereinen ihre Kräfte, um aus der Anstalt zu fliehen.

Hierzulande läuft “New Mutants” am 10. September in den Kinos an. Werdet ihr euch den Film ansehen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Schade, dass der Film anscheinend die hohen Erwartungen nicht erfüllen kann. Die ersten Szenen haben zumidest einen vielversprechenden Eindruck gemacht.

Quelle: comicbook.com