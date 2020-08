Nintendo veröffentlicht Bild von Super Mario am Strand und die Fans drehen durch

in

Nintendo hat ein Bild von Super Mario veröffentlicht, das Fans glauben lässt, dass ein neues Super Mario Sunshine auf dem Weg sei.

Erst vor wenigen Wochen berichteten wir darüber, dass Fans den 18. Geburtstag von Super Mario Sunshine gefeiert haben. Der Titel kam am 19. Juli 2002 in Japan für den Gamecube auf den Markt und nicht nur Kritiker mochten den Titel (Metascore: 92), sondern auch bei Fans kam das Spiel super an.

Kein Wunder also, dass sich die Community einen neuen Teil oder ein Remake wünscht. Ein kürzlich veröffentlichtes Bild befeuert nun diessen Wunsch.

Das Bild, das auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Nintendo veröffentlicht wurde, zeigt Mario, der sich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt – schließlich ist Sommer. Hier das Bild:

Manche Fans denken jedoch, dass es sich hier um einen Teaser zu einem neuen Super Mario Sunshine handelt. Hier ein paar Reaktionen auf das Bild:

BRUUHUHU BRUHUH BUHH SUNSHINE BRUHUH — Izak09 (@_Izak09) August 12, 2020

Super Mario sunshine confirmed!!! — Patrick (@Patrick00660494) August 12, 2020

Super Mario Sunshine remake?! 😮 — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 trevnod 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@trevnod) August 12, 2020

Wow what glorious SUNSHINE… — rhydon 🐸 (@ryanandacat) August 12, 2020

Was würdet ihr von Super Mario Sunshine für die Switch halten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ein neues Sunshine? Nur her damit. Fans müssen schon viel zu lange darauf warten.

