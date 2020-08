PlayStation 5: Sony startet Vorbestellungen mit begrenzte Anzahl von Konsolen

in

Sony hat kürzlich eine Seite live geschaltet, auf der man sich für die Vorbestellung der Next-Gen-Konsole PlayStation 5 vormerken lassen kann.

Falls ihr zum Start eine PlayStation 5 haben wollt, dann solltet ihr die Konsole vorbestellen. Dafür hat Sony mittlerweile eine Seite eingerichtet, auf der ihr euch vormerken lassen könnt.

Auf dieser Seite heißt es: “Es wird eine begrenzte Anzahl von PS5-Konsolen zur Vorbestellung geben, daher werden wir einige unserer bestehenden Kunden einladen, eine der ersten zu sein, die eine bei PlayStation vorbestellen.

Vorbestellungen werden nach Verfügbarkeit entgegengenommen. Sobald Sie eine Einladung per E-Mail erhalten, empfehlen wir Ihnen, den Anweisungen zu folgen und schnell zu handeln.

Wenn Sie an einer Einladung interessiert sind, registrieren Sie sich unten.

Falls ausgewählt, werden wir Sie per E-Mail mit Anweisungen und Details kontaktieren.”

Über diesen Link gelangt ihr zur entsprechenden Seite.

Mit anderen Worten: Wer sicher eine Konsole zum Start haben möchte, der sollte sich vormerken lassen.

Dieser Vorregistrierung ist bisher nur in den Vereinigten Staaten möglich. Wir gehen jedoch davon aus, dass eine entsprechende Seite auch bald in Deutschland an den Start gehen wird.

Das denken wir:

Langsam sollte Sony mal den Preis der PS5 verraten. Lange kann es aber nicht mehr dauern. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie der Start der Konsole verläuft.