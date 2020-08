PS4: Auf diese 3 Spiele gibt es gerade 50% Rabatt oder mehr

Im PlayStation Store gibt es gerade wieder einige coole Spiele für die PS4 im Angebot.

Auf der Suche nach Schnäppchen für eure PlayStation 4? Da hätten wir etwas für euch: Und zwar gibt es im PlayStation Store gerade ein paar sehr gute Sommerangebote. Nachfolgend findet ihr drei Spiele, die mit 50% Rabatt oder noch günstiger angeboten werden.

Uncharted: The Lost Legacy

“Um ein uraltes, sagenumwobenes indisches Artefakt zu bergen und es vor einem skrupellosen Kriegsgewinnler zu retten, muss Chloe Frazer die Hilfe der renommierten Söldnerin Nadine Ross (aus Uncharted 4: A Thief’s End) in Anspruch nehmen.

Chloe und Nadine begeben sich tief in das Westghats-Gebirge Indiens und müssen dabei lernen, zusammenzuarbeiten, um das Artefakt zu finden, sich gegen heftigen Widerstand zur Wehr zu setzen und so die Region vor dem Chaos zu bewahren.”

Preis: 19,99 Euro 9,99 Euro

Rocket Arena

“Rocket Arena ist ein explosiver 3v3-Shooter, in dem die Raketen die Welt regieren. Hier wird es garantiert nie langweilig. Meistere die einzigartigen Raketen und Fähigkeiten deines Helden, beherrsche die Arena und werde zum Champion! Passe deine Strategie mit einem stetig wachsenden Kader unterschiedlichster Helden mit einzigartigen Kräften an. Entdecke neue Strategien und Taktiken, die zu deinem Team passen. Erforsche dynamische Karten und stürze dich ins Raketen-Gameplay. Bist du bereit?”

Preis: 29,99 Euro 5,09 Euro

MotoGP 19

“Erleben Sie die offizielle MotoGP™-Saison 2019 und entdecken Sie die MotoE™.

Fordern Sie Freunde heraus, erstellen Sie Events und werden Sie mit dem größten Multiplayer aller Zeiten zum Rennleiter, unterstützt durch dedizierte Server!

Erleben Sie aufregende Rivalitäten aus der Geschichte des MotoGP™ in einem eigenen Modus!

Treten Sie gegen eine intelligentere und präzisere KI an, die auf lernfähigen Maschinen basiert!

Erschaffen Sie mit einer gigantischen Auswahl an Accessoires und Marken Ihren eigenen Stil und nutzen Sie die neuen Grafikeditoren!

Kombinieren Sie Schriftarten und Formen, um Helm, Rückenaufnäher und Rennnummer anzupassen oder laden Sie die anderer Spieler herunter!

Beginnen Sie Ihre Karriere als Neuling und bereiten Sie sich auf eine größere Herausforderung vor – stellen Sie sich in der Pro-Karriere den Rennen als echter Profi!

Die dritte Saison der MotoGP™ eSport Championship erwartet Sie. Schaffen Sie es auf das Siegertreppchen?”

Preis: 49,99 Euro 9,99 Euro

Das denken wir:

Die Preise gehen wirklich in Ordnung. Wer auf der Suche nach günstigen und unterhaltsamen Spielen für die PS4 ist, der kann hier nichts falsch machen.