PS4: Diese 4 Top-Spiele gibt es jetzt für unter 10 Euro

Sony bietet im PlayStation Store wieder einige Top-Spiele für die PS4 unter 10 Euro an.

Wer auf der Suche nach günstigen Spielen für die PS4 ist, der sollte in diesen Tagen mal wieder einen Blick in den PS Store werfen. Dort findet man gerade ein paar nette Angebote. Nachfolgend findet ihr vier Spiele unter 10 Euro.

The Last of Us Remastered

“In einer feindlichen, von einer Pandemie erschütterten Welt finden Joel und Ellie durch ausweglose Umstände zueinander. Sie müssen sich aufeinander verlassen können, um die gnadenlose Reise durch die Ruinen der USA zu überleben.”

Features:

Erkunde eine wunderschöne erloschene Welt, die vollständig mit der Leistung von PlayStation 4 in 1080p und High Definition umgesetzt wird.

Tauche mit Left Behind, einem Einzelspieler-Prolog, in Ellies Vergangenheit ein.

Kämpfe auf acht neuen Karten und einem noch härteren Einzelspieler-Schwierigkeitsgrad in den verlassenen und zurückgewonnenen Gebieten ums Überleben.

Ein Blick hinter die Kulissen des Spiels mit Kommentaren der Schauspieler und des Creative Directors zu Filmsequenzen des Spiels.

Preis: 19,99€ 9,99€

Link zur Produktseite

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

“Das neueste Opus in der mit viel Lob bedachten Storm-Serie schickt dich auf eine farbenfrohe und atemberaubende Reise. Nutze das komplett überarbeitete Kampfsystem und bereite dich darauf vor, dich in die großartigsten Kämpfe zu stürzen, die du je in der Serie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm gesehen hast!”

Preis: 19,99€ 9,99€

Link zur Produktseite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

“Upgrade zu Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege Deluxe Edition! Enthält die Vollversion des Spiels und 16 Operator aus Jahr 1 und Jahr 2.Stürz dich in explosives 5-gegen-5-Gameplay, risikoreiche Wettkämpfe und packende PvP-Teamgefechte. Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege bietet ein sich ständig erweiterndes Spielerlebnis mit grenzenlosen Möglichkeiten, um deine Strategie zu perfektionieren und dein Team zum Sieg zu führen.”

Die Deluxe Edition beinhaltet:

Vollversion des Spiels (inklusive aller Karten und Modi)

Alle 8 Operator aus Jahr 1 (Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana und Echo)

Alle 8 Operator aus Jahr 2 (Jackal, Mira, Lesion, Ying, Ela, Zofia, Dokkaebi und Vigil)

Preis: 29,99€ 8,99€

Link zur Produktseite

eFootball PES 2020 Standard Edition

“eFootball PES 2020, das zum ‘Besten Sportspiel der E3’ gekürt wurde, bietet Ihnen das realistischste und authentischste Fußball-Spielerlebnis! Spielen Sie mit den größten Teams der Fußballwelt, unter anderem den spanischen Champions FC Barcelona, den Weltgrößen Manchester United, dem deutschen Meister FC Bayern München und den italienischen Champions Juventus – die nur exklusiv in PES enthalten sind!”

Mit der Standard Edition erhaltet Sie folgende myClub-Inhalte:

• Ronaldinho 2019 – 10 Spielausleihen

• Lionel Messi – 10 Spielausleihen

• Premiumagent (3 Spieler) x 10 Wochen

• 3 Spieler-Vertragsverlängerungstickets x 10 Wochen

Preis: 29,99€ 7,49€

Link zur Produktseite

Das denken wir:

Das sind wirklich gute Angebote. Bei diesen Preisen kann man nicht viel falsch machen.