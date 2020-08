PS4: Diese 5 Top-Spiele gibt es jetzt für unter 10 Euro

Im PlayStation Store gibt es aktuell wieder neue Angebote. Unter anderem werden 5 Top-Spiele für unter 10 Euro angeboten.

Wer auf der Suche nach guten und günstigen Spielen für die PS4 ist, der sollte mal wieder einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort könnt ihr euch aktuell 5 Top-Spiele für unter 10 Euro holen.

Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Angebote und den jeweiligen Link zur Seite des Spiels im PlayStation Store.

PlayerUnknown’s_ Battlegrounds

“Krall dir deine Gegner, überliste und plündere sie, um siegreich aus einem aufregenden Spiel voller Überraschungen und adrenalingeladener Momente hervorzugehen.”

Für die Vollversion ist eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Preis: 29,99 Euro 4,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt

“The Witcher 3: Wild Hunt ist ein fesselndes Rollenspiel-Erlebnis der nächsten Generation in einer visuell atemberaubenden und offenen Fantasy-Welt voller weitreichender Entscheidungen und Konsequenzen. In The Witcher schlüpfst du in die Rolle eines Monsterjägers, der auf der Suche nach dem Kind aus einer Prophezeiung ist.

Spiele einen speziell ausgebildeten Auftrags-Monsterschlächter

Hexer sind von Kindesbeinen an ausgebildete und Mutationen unterzogene Kämpfer mit übermenschlichen Fähigkeiten und Kräften – und damit die Antwort auf eine Welt voller Monster.”

Preis: 29,99 Euro 8,99 Euro

Doom

“DOOM jetzt als kompromissloser Shooter der neuen Generation zurück. Erbarmungslose Dämonen, zerstörerische Waffen und schnelle Bewegung bilden die Grundlage für knallharte First-Person-Kämpfe – ob beim Vernichten von Dämonenhorden in der Einzelspielerkampagne oder beim Kampf gegen Freunde in den Mehrspielermodi. Kombinieren Sie Ihr Arsenal aus futuristischen und bekannten Waffen mit einem umfassenden Nahkampfsystem, um Dämonen auf kreative und kompromisslose Weise niederzuschlagen, aufzuschlitzen, zu zerquetschen und in tausend Stücke zu reißen. Steigern Sie Ihr Spielerlebnis mit dem Spieleditor DOOM SnapMap, um Ihre Inhalte in kürzester Zeit erstellen, spielen und mit aller Welt teilen zu können.”

Preis: 19,99 Euro 5,99 Euro

The Elder Scrolls Online

“Schließe dich im preisgekrönten Online-Rollenspiel über 10 Millionen Spielern an und erlebe stets wachsende Geschichten in einer beständigen ‘Elder Scrolls’-Welt.”

BEGINNE DEIN ABENTEUER – Chaos herrscht im Tamriel der Zweiten Ära. Der Kaiserthron ist verwaist und uralte Feinde verbünden sich, um die Welt der Sterblichen in den Untergang zu treiben. Greife zu den Waffen und kämpfe für Tamriel.

SPIELE, WIE DU ES MÖCHTEST – Kämpfe, fertige, stehle und erkunde. Kombiniere verschiedene Ausrüstungsarten und Fähigkeiten, um deinen ganz eigenen Spielstil zu kreieren.

ERZÄHLE DEINE EIGENE GESCHICHTE – Enthülle die Geheimnisse Tamriels. Erlebe jede Geschichte und jede Region frei nach Wahl – mit anderen oder allein.

ENTHÄLT DAS KAPITEL „MORROWIND“ – Begib dich nach Vvardenfell, bewahre die Heimat der Dunkelelfen vor dem Untergang und hilf einem Halbgott dabei, seine verlorene Macht zurückzuerlangen.

Preis: 19,99 Euro 9,99 Euro

Terraria – PlayStation 4 Edition

“Die Welt ist zum Greifen nah, während du ums Überleben, für dein Glück und deinen Ruhm kämpfst. Tauche tief hinab in weitläufige Höhlen, stelle deine Kampfkraft auf die Probe oder errichte deine eigene Stadt – die Entscheidung liegt bei dir! Jetzt mit mehr Inhalten als je zuvor – 1.800+ Handwerksrezepte, 250+ Gegner und 29 Bosse, die es zu besiegen gilt!”

Preis: 18,99 Euro 9,49 Euro

Das denken wir:

Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Bei diesen Preisen kann man wirklich nicht viel falsch machen.