PS5: Laut eines neuen Patents setzt Sony auf Flüssigmetall-Kühlung

Kürzlich ist ein neues Patent von Sony aufgetaucht, in dem die Rede von Flüssigmetall-Kühlung in der PS5 ist.

Anscheinend setzt Sony bei der kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 auf Flüssigmetall-Kühlung. Das geht zumindest aus einem neuen Patent hervor, das kürzlich aufgetaucht ist.

Demnach kommen bei diesem Kühlsystem Metalllegierungen aus Kupfer und Silber zum Einsatz, die die Konsole bei Raumtemperatur halten, unabhängig davon, wie hart die Konsole arbeitet oder wie viel Wärme sie erzeugt.

Im Patenteintrag heißt es: “In einer Struktur, in der ein Metall mit Fluidität als wärmeleitendes Material verwendet wird, ist es wichtig, einen Bereich zu begrenzen, in dem sich das wärmeleitende Material ausbreitet, selbst wenn eine Haltungsänderung oder Vibration der Halbleitervorrichtung auftritt, um eine ausreichende Kühlleistung zu erzielen . Wenn der Kühlkörper gegen den Halbleiterchip gedrückt wird, ist es außerdem wichtig, dass die Kraft ausreichend auf den Halbleiterchip wirkt. Das heißt, die Haftung zwischen dem Halbleiterchip und dem Strahler ist ebenfalls wichtig.”

Man sollte jedoch beachten, dass das keine Bestätigung dafür ist, dass in der PS5 genau dieses System verwendet wird. Trotzdem bekommen wir durch dieses Patent einen Einblick in die Architektur, die in der Konsole wahrscheinlich zum EInsatz kommt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Quelle: dualshockers.com via bleedingcool.com