PS5: Seht euch hier den ersten Live-Action-Werbespot an

Sony hat unter dem Motto “Play Has No Limits” kürzlich den ersten Live-Action-Werbespot zur PS5 veröffentlicht.

Auch wenn Sony bereits bestätigt hat, dass die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 noch in diesem Jahr an den Start geht, wissen wir aktuell weder den offiziellen Release-Termin, noch den Preis der Konsole. Aber lange müssen wir auf die Infos wohl nicht mehr warten, denn die Vermarktung der Konsole ist bereits voll im Gange.

So wurde mittlerweile der erste Live-Action-Werbespot mit dem Titel “Play Has No Limits” veröffentlicht. Hier bekommen wir die Features der Konsole präsentiert – Sony schickt dafür eine jungen Frau auf eine abenteuerlichen Reise.

“In unserem ersten globalen digitalen Werbespot für die PS5-Konsole erwachen die Funktionen der neuen Konsole durch die Augen einer jungen Frau und ihre Bewegungen zum Leben. Es beginnt damit, dass sie über einen zugefrorenen See geht und das Knacken des Eises zu ihren Füßen spürt. Wenn die Figur Gefahren erahnt, wird durch das plötzliche, explosive Auftauchen des Kraken aus der Eisoberfläche das haptische Feedbackgefühl spürbar, das ihr über den DualSense Wireless-Controller für die PS5-Konsole wahrnehmen könnt”, so Mary Yee Vice President Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment.

“Der Sound kommt dann aus allen Richtungen, wobei die zentrale Figur auf alles reagiert, was sie hört – ob von vorne, von der Seite, über oder hinter ihr. Der Sound wird vom Tempest 3D AudioTech der PS5-Konsole präsentiert. In der letzten Einstellung des Werbespots, wenn die Hauptfigur ihren Bogen spannt: die Spannung der Bogensehne ist eine Empfindung, die auch ihr fühlt. Das wird durch die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers ermöglicht.”

Hier könnt ihr euch den Werbespot ansehen:

Das denken wir:

Hoffentlich erfahren wir jetzt dann endlich, wann die PlayStation 5 erscheint und was die Konsole kosten soll.