Remedy arbeitet an neuem Spiel, das im gleichen Universum wie Alan Wake und Control spielt

Remedy hat kürzlich verkündet, an einem neuen Spiel zu arbeiten, das im gleichen Universum wie Alan Wake und Control spielt.

“Sie wissen, dass wir gerne Easter Eggs in unsere Spiele einbauen.

Aber was wäre, wenn einige von ihnen mehr als Easter Eggs wären?

Was ist, wenn … alles miteinander verbunden ist?”

So heißt es in einem aktuellen Blog-Beitrag von Remedy und gemeint ist das “Remedy Connected Universe”, in dem Control und Alan Wake spielen.

Beispielsweise gibt es in Control Easter Eggs, in denen die Ereignisse von Alan Wake vom Federal Bureau of Control beschrieben werden. Und mit der Vorstellung der zweiten Control-Erweiterung AWE (Altered World Events) und dem dazugehörigen Trailer, den ihr weiter unten findet, wurden nun einmal mehr deutlich gemacht, dass die Welten von Control und Alan Wake zusammenhängen.

Aber es kommt noch besser: Remedy bestätigt bereits an einem weiteren Spiel zu arbeiten, das im RCU spielt.“Wir arbeiten bereits intensiv an einem zukünftigen Remedy-Spiel, das ebenfalls im selben Universum stattfindet”, so Sam Lake, Creative Director bei Remedy.

Weitere Infos dazu gibt es leider nicht. Sollte sich das ändern, dann informieren wir euch umgehen darüber.

AWE soll am 27. August erscheinen. Control ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Das denken wir:

Remedy ist bekannt für ausgefallene Spielideen und für intensives Storytelling. Insofern sind wir schon sehr gespannt, was uns als nächstes von den Finnen erwartet.