Remnant: From the Ashes – Der letzte DLC Subject 2923 ist da

Kürzlich wurde mit Subject 2923 der letzte DLC für den Koop-Shooter Remnant: From the Ashes veröffentlicht.

Wenn ihr gerade Remnant: From the Ashes spielt – und das solltet ihr, denn das Spiel ist wirklich nicht übel – dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass mittlerweile der letzte DLC Subject 2923 verölffentlicht wurde.

Der DLC ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar und schließt die postapokalyptische Story von Remnant: From the Ashes ab. Die Erweiterung enthält außerdem zwei neue Zonen, komplett neue Quests, Bosse, Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets und mehr.

“Die Veröffentlichung von Subject 2923 markiert und feiert das einjährige Jubiläum von Remnant: From the Ashes”, so David Adams, Präsident von Gunfire Games. “Remnant war eine äußerst lohnende Erfahrung für alle hier bei Gunfire, denn wir haben viel positive Unterstützung von unserer Spieler-Community erhalten. Nach einem unglaublichen Jahr für Remnant sind wir bereit, ein neues Kapitel zu beginnen – doch vorher freuen wir uns, den Fans einen letzten und großen DLC zu hinterlassen, der bestimmt allen gefallen wird.”

Im DLC entdecken wir die Ursprünge der Träumer – Menschen, die mit mächtigen Wesen verbunden sind – und erfahren, in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen, der bösen Macht, die die Erde befallen hat.

Damit ihr die Saat ein für alle Mal besiegen könnt, müsst ihr neue Rätsel und Gefahren überwinden und an unbekannte Orte reisen, um euch mit unerwarteten Alliierten zu verbünden.

Dieser Trailer zeigt, was uns im DLC erwartet::

Wie gefällt euch das Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

