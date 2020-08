Remnant: From the Ashes wurde 10 Millionen Mal im Epic Games Store eingelöst

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben kürzlich verkündet, dass der Koop-Shooter Remnant: From the Ashes10 Millionen Mal im Epic Games Store eingelöst wurde.

Kürzlich wurde das Spiel Remnant: From the Ashes ja kostenlos im Epic Games Store angeboten und wie es scheint, war diese Aktion sehr erfolgreich. In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es nämlich: “Perfect World Entertainment und Gunfire Games geben heute bekannt, dass Remnant: From the Ashes, das letzte Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar war, in diesem Zeitraum 10 Millionen Mal eingelöst wurde.”

Mit anderen Worten: Verdammt viele Spieler haben die Chance genutzt und sich den Koop-Shooter kostenlos genutzt. Und das ist kein Wunder, denn Remnant ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Titel und Koop-Spiele kann es nie genug geben.

Übrigens wurde kürzlich der letzte DLC Subject 2923 veröffentlicht, in dem wir die Ursprünge der Träumer – Menschen, die mit mächtigen Wesen verbunden sind – entdecken und erfahren, in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen, der bösen Macht, die die Erde befallen hat.

Den Trailer dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Habt ihr euch das Spiel kostenlos geholt? Wie gefällt euch das Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte sich Remnant nicht entgehen lassen.