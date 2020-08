Sam Fisher aus Splinter Cell erscheint als Operator in Rainbow Six: Siege

in

Ubsioft hat Sam Fisher aus dem Stealth-Spiel Splinter Cell als Operator in Rainbow Six: Siege angekündigt.

Ok, das kommt überraschend. Ubisoft hat kürzlich einen neuen Trailer zum Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege veröffentlicht, in dem Sam Fisher als neuer Operator angekündigt wird.

Spielszenen mit Sam gibt es nicht zu sehen, aber es wird auf den 16. August verwiesen, dann wird der neue Operator offiziell vorgestellt. Sam wird übrigens im Rahmen der nächsten Operation vorgestellt, die den Titel Shadow Legacy trägt.

Bisher gibt es noch keine weiteren offiziellen Infos zum neuen Operator, aber durch einen Leak wissen wir, dass Sam mit seiner Pistole Kameras verschießen kann, um so schwer einsehbare Gebiete auszuspähen.

Hier der Trailer:

Wie findet ihr es, dass Sam ein Teil von Rainbow Six: Siege wird? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Sam in Siege? Das ist ziemlich cool. Aber gegen ein neues Splinter Cell hätten wir auch nichts einzuwenden.