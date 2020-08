Second Extinction: Die Early-Access-Phase startet im September

in

Das Studio Systemic Reaction hat angekündigt, dass die Early-Access-Phase des Spiels Second Extinction im September startet.

Wer den Dino-Koop-Shooter Second Extinction ausprobieren möchte, der muss sich noch bis September gedulden, denn dann startet das Spiel in die Early-Access-Phase.

Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der “War Effort”, das globale Metaspiel innerhalb des Spiels, vorstellt. “Der War Effort spiegelt die Veränderungen im laufenden Kampf gegen die Dinosaurier wider und stellt sicher, dass Sie immer auf Trab bleiben müssen. Es ist eine hochgradig interaktive, Community-gesteuerte Umgebung, in der die Spieler kämpfen können, in der wir neue Inhalte erstellen können, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln”, sagte Julianne Harty, Product Owner von Second Extinction.

Mit dem “War Effort” sollen neue Dinosaurier, Missionen und mehr als Live-Service-Erlebnis eingeführt werden. Diese Funktion wird während der Early-Access-Phase ausgearbeitet werden.

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Einen genauen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Sollte sich das ändern, informieren wir euch aber natürlich darüber.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte sich diesen Titel schon mal vormerken.