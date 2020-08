Second Extinction: Neuer Trailer zum Dino-Koop-Shooter stellt die Raptoren vor

in

Das Studio Systemic Reaction hat einen neuen Trailer zum kommenden Dino-Koop-Shooter Second Extinction veröffentlicht.

Wer auf Koop-Shooter steht, der hat den Titel Second Extinction vermutlich schon auf dem Schirm. Hier erwartet uns ein kooperativer Ego-Shooter, in dem wir gegen Dinos kämpfen müssen.

Unter anderem sind natürlich auch Raptoren mit dabei. Und diese tödlichen Jäger werden im neuesten Trailer zum Spiel vorgestellt. Den Clip findet ihr etwas weiter unten auf dieser Seite.

In Second Extinction müssen drei Spieler mutierte Dinosaurier ausrotten, die die Welt erobert haben. Offiziell heißt es dazu: “Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Überleben, wenn Sie in der Rolle eines Überlebenden eine einzigartige Kombination von Waffen, Fähigkeiten und Talenten einsetzen, um riesige Gegnerhorden zu vernichten. Kämpfen Sie sich durch einen Sturm aus Kugeln, Bomben, Zähnen, Klauen und Blut, um die Erde zurückzuerobern!”

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Einen genauen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Sollte sich das ändern, informieren wir euch aber natürlich umgehend darüber.

Das denken wir:

Es kann nie genug Koop-Shooter geben, aber ob Second Extinction auch wirklich gut wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.