Serious Sam 4: Neuer Gameplay-Tailer zeigt verbessertes “Papamobil”

Im Rahmen der gamescom 2020 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Serious Sam 4 veröffentlicht.

Bis zum Release von Serious Sam 4 müssen wir uns zwar noch ein paar Wochen gedulden, aber dafür versorgen uns die Entwickler in diesen Tagen immer wieder mit neuen Szenen aus dem Spiel.

Im neuesten Video bekommen wir das schwer bewaffnete” Papamobil” zu sehen, mit dem ihr im Spiel Gegnerhorden niedermähen könnt.

Offiziell heißt es dazu: “Wie in der heutigen Future Games Show enthüllt, wird Sam Stone in seinem schwer bewaffneten Kreuzzug gegen die Invasion der Erde durch Mental und seine skrupellosen Horden ein neues und verbessertes “Papamobill” an den Start bringen. Komplett mit vollautomatischen, schweren Maschinengewehren, Raketenwerfern und einem auffälligen päpstlichen Anstrich wird Sams Werkzeug der Massenvernichtung am 24. September seinen Dienst antreten – denn dann wird Serious Sam 4 auf PC und Stadia explodieren. Im positiven Sinne.”

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen hauen uns noch nicht vom Hocker, aber wer die Vorgänger mochte, der wird mit dem vierten Teil sich auf seine Kosten kommen.