Sky: Children of the Light – Der offizielle Soundtrack ist da

Kürzlich wurde der offizielle Soundtrack des Spiels Sky: Children of the Light veröffentlicht.

Jetzt gibt es was auf die Ohren! Und zwar das Studio thatgamecompany die Veröffentlichung des Spielsoundtracks zu Sky: Children of the Light angekündigt. Für den Soundtrack hat das Studio einmal mehr mit Komponist Vincent Diamante zusammengearbeitet, der bereits den Soundtrack für den Titel Flower lieferte. Der digitale Soundtrack ist ab sofort hier erhältlich.

Diamante merkt an: “An Sky zu arbeiten bedeutete, jeden Tag von unserem Creative Director Jenova Chen und dem gesamten Entwicklungsteam bei thatgamecompany inspiriert zu werden. So war es ein Leichtes, Musik basierend auf diesen ursprünglichen, großen Ideen zu schreiben: die Schönheit des Fliegens und der Welt, die Freude an Gesellschaft. Ebenso inspirierend war es, die Spieler ins Spiel kommen zu sehen, und das bereits in seinen frühen Entwicklungstagen. Die Art und Weise, auf die sie spielten, lebte in der Welt von Sky weiter und trug zu seiner klanglichen Landschaft mit Gesang und Instrumenten bei – und schuf Vorfreude darauf, was Sky werden könnte. Hierdurch wurden viele der Höhepunkte des Spiels inspiriert.”

Übrigens: Der Soundtrack wurde von FAMEs 47-köpfigem Macedonian Symphonic Orchestra eingespielt, das traditionelle Orchester- und ethnische Blasinstrumente einsetzte, um neben der Musik auch die Soundeffekte des Spiels einzuspielen.

Ein Preview-Medley des Soundtracks könnt ihr euch hier anhören:

