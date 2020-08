“Star Wars: Das Imperium schlägt zurück” – LEGO kündigt Duell auf Bespin-Set an

in

LEGO hat kürzlich ein neues Set zum Film “Star Wars: Das Imperium schlägt zurück” angekündigt.

Heute haben wir mal wieder etwas für LEGO-Fans, die auch auf “Star Wars” stehen. Und zwar wurde kürzlich ein Duell auf Bespin-Set angekündigt. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an das Duell in “Star Wars: Das Imperium schlägt zurück”, in dem Darth Vader Luke Skywalker auf die dunkle Seite der Macht holen wollte.

Und genau diese Szene könnt ihr mit dem kommenden Set 75294 nachbauen. Das Problem: Bisher wurde es nur für den amerikanischen Markt vorgestellt. Im Shop von LEGO USA wird das Set mit einem Release am 27. August 2020 gelistet. Kosten soll es 39,99 US-Dollar. Im Shop von LEGO Deutschland fehlt jedoch noch jede Spur vom Set.

Hier Bilder des Sets:

Ob und wann dieses Set auch in Deutschland angeboten wird, ist bisher nicht bekannt. Sollte sich das ändern, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Wie gefällt euch das Set? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Dieses Set sieht wirklich ziemlich cool aus. Hoffentlich kommt es auch nach Deutschland. Wenn nicht, dann wäre das ziemlich schade.