“The Batman”: Seht euch hier den ersten düsteren Teaser-Trailer an

Im Rahmen des Online-Events DC Fandome wurde der erste offizielle Teaser-Trailer zum kommenden Kinofilm “The Batman” veröfffentlicht.

Dieses Wochenende ist wirklich ein Traum für DC Fans. Der Grund: DC Fandome. Im Rahmen dieses Events wurde bisher nicht nur das Spiel Gotham Knights offiziell vorgestellt, sondern es wurde auch der erste Teaser-Trailer zu “The Batman” veröffentlicht.

In diesem Film übernimmt Robert Pattinson die Rolle von Batman. Abgesehen davon ist Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Andy Serkis als Alfred Pennyworth und Colin Farrell als Pinguin zu sehen. Regie übernimmt Matt Reeves (“Cloverfield”, “Planet der Affen: Revolution”, “Planet der Affen: Survival”)

Reeves verriet, dass er sich für den Film von Thrillern aus den 1970er Jahren inspirieren ließ – als Beispiel wurde unter anderem “Chinatown” von Roman Polanski angebracht.

“Ich bin die Rache”

Das Ganze ist ziemlich düster inszeniert und wir bekommen einen Batman zu sehen, der gebrochen und zornig wirkt. In einer Szene wird etwa gezeigt, wie Battinson einen Kriminellen ziemlich brutal vermöbelt.

Untermalt wird der Teaser von “Something In The Way” von Nirvana, was meiner Meinung nach äußerst gut passt und schon in den ersten Sekunden vermittelt, wie finster die Reise wird, die uns 2021erwartet, wenn der Film in den Kinos anläuft.

Übrigens: Ursprünglich hätte der Film im Sommer 2021 anlaufen sollen, durch die Corona-Krise wurde der Start jedoch auf den 30. September 2021 verschoben.

Hier der Teaser:

Was haltet ihr von den ersten Szenen aus dem Film? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der erste Teaser-Trailer kommt richtig gut. Wie es scheint, macht sich Pattinson sehr gut als Batman. Aber ob der Film die hohen Erwartungen erfüllen kann, lässt sich noch nicht sagen. Wir sind gespannt.