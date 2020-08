Torchlight 3 erscheint im Herbst für Nintendo Switch

Perfect World Entertainment und Echtra Games haben angekündigt, dass das Action-RPG Torchlight 3 im Herbst für die Switch erscheint.

Falls ihr eine Switch besitzt und auf der Suche nach einem neuen Action-RPG seid, habe ich eine gute Nachricht für euch: Torchlight 3 erscheint im Herbst für die Switch. Das wurde kürzlich offiziell verkündet.

“Sehr viele unserer Fans wünschten sich, dass Torchlight 3 auf der Nintendo Switch erscheint. Wir freuen uns, dass wir diesen Wunsch erfüllen können”, so Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer der Torchlight–Reihe. “Torchlight 3 ist eine der besten Einstiegsmöglichkeiten in das Genre der ARPGs und in das Torchlight-Universum. Auf dieser Plattform wird es einfach Spaß machen, direkt in das Spiel zu springen.”

Das Spiel setzt ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight 2 an, in dem die Helden den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten.

Die Helden brachten den Frieden in die Welt von Novastraia, aber nun steht das Glutsteinimperium vor seinem Zusammenbruch, denn die Netherim und ihre Verbündeten sind zurück. Jetzt liegt es einmal mehr an euch, Novastraia zu retten.

