Warum spricht eigentlich niemand über dieses fantastische Next-Gen-Martial-Arts-Spiel?

Das Studio Game Science arbeitet gerade an einem ziemlich coolen Next-Gen-Martial-Arts-Spiel. In einem neuen Video bekommen wir die ersten Szenen aus dem Titel zu sehen.

Ab und an stößt man auf ein unbekanntes Spiel, das wirklich beeindruckend aussieht und von dem man nie gehört hat, da es unter den zahlreichen AAA-Titeln einfach untergeht. Black Myth: Wu Kong ist so ein Spiel.

Bei Black Myth: Wu Kong handelt es sich um ein Martial-Arts-Action-Adventure, das meiner Meinung nach wirklich nach Next-Gen aussieht – im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen, die in den letzten Wochen angekündigt wurden.

Hier erwartet euch ein von Dark Souls inspirierter Actiontitel, in dem ihr mit fernöstlichen Kampfkünsten gegen fiese Monster kämpfen müsst. Und das sieht wirklich ziemlich genial aus. Vor allem die Animationen können sich sehen lassen.

Abgesehen davon verfügt der Held über ein paar richtig abgefahrene Fähigkeiten. In einer Szene im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, verwandelt sich der Protagonist beispielsweise in ein fliegendes Insekt, um sich an Feinden vorbeizuschleichen.

Bisher gibt es keinen Release-Termin und es nur die Rede von einer PC-Version. Aber wer weiß? Vielleicht erscheint ja das Spiel auch für PS5 und Xbox Series X.

Das denken wir:

Diesen Titel sollte man unbedingt im Auge behalten. Hier erwartet uns ein grafisch beeindruckender Titel der auch spielerisch einiges zu bieten hat.