Zelda: Skyward Sword wurde bei Amazon für die Switch gesichtet

Kürzlich ist bei Amazon das Spiel The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Switch aufgetaucht.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass Fans denken, dass bald ein weiteres Zelda für die Switch angekündigt wird. Der Grund: Es wurd ein neuer und sehr umfangreicher Markeneintrag für The Legend of Zelda entdeckt. Nun gibt es einen neuen Hinweis auf ein weiteres Zelda für die Switch.

Und zwar ist bei Amazon UK ein Eintrag des Spiels The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Switch aufgetaucht. Die Amazon-Produktseite erreicht ihr über diesen Link.

Nun sollte man bedenken, dass solche Produktseiten nicht immer zuverlässige Quellen für Leaks sind, schließlich passieren auch bei Amazon Fehler, jedoch halten wir es durchaus für möglich, dass das Spiel für die Switch erscheint.

Der Titel erschien ursprünglich 2011 für die Nintendo Wii und bisher gab es keinen Port für eine andere Konsole. Übrigens: Zur Steuerung wird eine Wii-Fernbedienung mit dem Controllerzusatz Motion Plus benötigt.

Keine offiziellen Infos zu Zelda: Skyward Sword für die Switch

Bisher hat sich Nintendo noch nicht zu einem Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword geäußert. In Anbetracht des bevorstehenden Zelda-Jubiläum (Zelda wird nächstes Jahr 35 Jahre alt) würde uns eine baldige Ankündigung aber nicht überraschen.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein Port des Spiels für die Switch wäre ziemlich cool – vor allem für diejenigen, die das Spiel bisher verpasst haben.