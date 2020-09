BPM: Bullets Per Minute ist ein Rhythmus-Action-Egoshooter-Roguelike

In wenigen Tagen erscheint der Rhythmus-Egoshooter BPM: Bullets Per Minute für PC und Xbox One.

Schon mal von einem Rhythmus-Action-Egoshooter-Roguelike gehört? In dem kommenden Spiel BPM: Bullets Per Minute erwartet euch genau das. Hört sich abgefahren an. Sieht auch so aus.

In diesem Spiel übernimmt man die Rolle einer mutigen Walküre, um die Mächte der Unterwelt daran zu hindern, in die Welt von Asgard einzufallen. Der Clou: Die Aktionen des Spielers und die Aktionen der Feinde sind an den Takt der Musik gebunden.

Dazu heißt es: “Deine Feinde führen zu einer epischen Rockoper eine tanzartige Angriffsabfolge auf. BPM ist von Retro-Shootern der 90er-Jahre inspiriert. Es ist schnell, stürmisch und rhythmisch. Du kannst Doppelsprünge, einfache Sprünge, Raketensprünge und Hasensprünge durchführen, um deinen Gegnern auszuweichen.“

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Erscheinen soll das Spiel bereits am 15. September. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein cooles Actionspiel mit einer frischen Gameplay-Mechanik, die vor allem Fans klassischer Shooter gefallen dürfte.