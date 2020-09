Chronos: Before The Ashes – Jedes Mal, wenn euer Held in diesem Spiel stirbt, altert er ein Jahr

THQ Nordic hat kürzlich das Action-Adventure Chronos: Before The Ashes angekündigt.

Hat euch Remnant: From The Ashes gefallen? Wenn ja, dann solltet ihr euch schon mal Chronos: Before The Ashes vormerken. Hier handelt es sich um ein Prequel des beliebten Koop-Shooters.

Zum Spiel heißt es: “In Chronos: Before the Ashes bist Du der Held, der sich in diesem atmosphärischem RPG aufmacht, seine Heimat von dem tückischen Bösen zu befreien! Erkunde die Tiefen eines mysterischen Gewölbes und gewinne dabei an Weisheit, Stärke und Macht. Aber sei vorsichtig: Jeder Tod, den Dein Held erleidet, verkürzt dauerhaft seinen Lebensfaden!”

In diesem Spiel erwartet uns eine interessante Alterungsmechanik. Jedes Mal wenn euer Held stirbt, altert er um ein Jahr. Ihr beginnt das Spiel jung, geschickt und flink, werdet im Laufe der Zeit dann aber immer weiser und schließlich wendet ihr euch mehr und mehr der Magie zu.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen:

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus dem Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Chronos: Before The Ashes.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen interessant aus, hauen uns aber nicht vom Hocker. Warten wir mal ab, bis wir wir etwas mehr aus dem Spiel zu sehen bekommen.