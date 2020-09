Cyberpunk 2077: Neue Screenshots zeigen, wie grandios Night City ausssieht

in

CD Projekt RED hat kürzlich neue Screenshots aus dem kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht, die absolut beeindruckend aussehen.

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis wir Cyberpunk 2077 in den Händen halten dürfen, aber wenigstens versorgt uns CD Projekt RED immer wieder mit neuem Material aus dem Spiel.

Kürzlich wurden beispielsweise neue Screenshots veröffentlicht, auf denen wir die verschiedenen Bereiche der der fiktiven Stadt Night City zu sehen bekommen. Die zahlreichen Details an jeder Ecke vermitteln das Bild einer authentischen Stadt der Zukunft, die wir zu gerne schon jetzt erkunden würden.

Abgesehen davon sieht die Grafik dank einer realistischer Beleuchtung und tollen Effekten absolut großartig aus. Bleibt nur zu hoffe, dass das Spiel auch ruckelfrei läuft. Aber wir sind da ziemlich zuversichtlich.

Hier die neuen Screenshots:

Wie gefallen euch die Screens? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Zum Spiel heißt es: “Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden.”

Das Spiel erscheint am 19. November für PC und Konsolen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die neuesten Screenshots sehen absolut grandios aus. Wir können es kaum erwarten, das Spiel zu starten.

Quelle: dsogaming.com