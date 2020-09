Das hat die Ori Collector’s Edition zu bieten

Zur Feier des fünfjährigen Jubiläums der Ori-Serie in diesem Jahr veröffentlicht iam8bit eine Ori Collector’s Edition.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Ori: Ihr könnt euch jetzt eine hübsche Ori Collector’s Edition von iam8bit für Xbox One, Nintendo Switch und Windows 10 vorbestellen.

Die Edition bietet folgende Inhalte:

Ori and the Blind Forest

Ori and the Will of the Wisps

Display-Box mit im Dunkeln leuchtenden Druck

Kunstsammelkartenset

Skizzenbuch

“Flora und Faun”-Feldführer

Soundtracks für beide Spiele

Emaillierte, im Dunkeln leuchtende Anstecker

Vorbestellen könnt ihr die Edition über diesen Link für 149,99 US-Dollar.

Abgesehen davon bringt iam8bit gemeinsam mit Moon Studios und Microsoft Game Studios Ori and the Will of the Wisps digital auf Nintendo Switch. Das Spiel ist ab sofort im Nintendo eShop für 29,99 Euro erhältlich.

Hier der Trailer zur Switch-Version:

