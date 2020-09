Diese 3 PS4-Spiele gibt es gerade für unter 3 Euro

in

Im PlayStation Store werden aktuell unter anderem drei PS4-Spiele für unter 3 Euro angeboten.

Es gibt mal wieder ein paar interessante Angebote im PlayStation Store. Dort gibt es in diesen Tagen beispielsweise ein paar PS4-Spiele für unter 3 Euro. Das ist ziemlich günstig, oder?

Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Spiele und die Links zu den Shop-Angeboten. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Zocken!

Planet of the Eyes

“‘Planet of the Eyes’, ein Finalist für das „Best Indie Game“ bei den Canadian Videogame Awards, erzählt die Geschichte eines Dienstroboters, der auf einem geheimnisvollen Planeten gestrandet ist. Die faszinierende Mischung aus Puzzle- und Platformer-Herausforderungen, eigenen Musikkompositionen und vollvertonten Audiologbüchern lässt dich in die gefährliche Reise eines einsamen Roboters auf einem unbekannten Planeten eintauchen.”

Preis: 9,99€ 1,99€

DOOM 64

“Feiern Sie den 25. Geburtstag von DOOM mit der Neuveröffentlichung von DOOM 64, das 1997 für Nintendo 64 erschien – jetzt zum ersten Mal für PlayStation 4 erhältlich.

Kämpfen Sie gegen die infernalischen Horden, um die Mutter der Dämonen zur Strecke zu bringen und die Invasion der Hölle zu stoppen. Dabei helfen Ihnen verbesserte Waffen und Geheimnisse, die sich auf dem Weg durch über 30 actionreiche Levels entdecken lassen.”

Preis: 4,99€ 2,49€

DUCATI – 90th Anniversary

“Von den Machern von ‘RIDE’ kommt ein Spin-Off, das ausschließlich der legendären Marke „Ducati“ gewidmet ist – fast hundert Jahre der Legenden in nur einem Videospiel!

Mit 39 Modellen im Spiel kannst du die kultigsten Motorräder fahren. 7 große ÄRAS, in denen du das Motorrad deiner Träume wiederentdecken kannst – von den 50er-Jahren bis zu historischen Siegen. Teste die legendäre 125 Gran Sport Marianna von 1954 oder Fogartys leistungsstarke Ducati 996.

Hole dir auf den Strecken, auf denen Ducati Geschichte schrieb, einen Adrenalinschub! Gib Gas auf 5 genauestens nachempfundenen Straßenstrecken und 8 offiziellen Rennstrecken, einschließlich der Lieblingsstrecke der Ducati-Fans, dem Misano World Circuit – Marco Simonelli erlebt die Heldentaten neu, die in die Geschichte eingingen.

Im Museum erfährst du mehr über Ducatis Geschichte sowie über technische und historische Details, die diese Rennmaschinen berühmt gemacht haben.

Worauf wartest du noch? Werde ein Teil der Geschichte!”

Preis: 9,99€ 1,99€

Das denken wir:

Diese Preise sind wirklich günstig. Hier kann man nicht viel falsch machen.