Diese 5 AAA-Spiele für die PS4 gibt es gerade für unter 5 Euro

Im PlayStation Store werden gerade fünf coole Spiele für die PS4 für unter 5 Euro angeboten.

Wer auf der Suche nach neuen Spielen für die PlayStation 4 ist und nicht mehr als 5 Euro dafür ausgeben möchte, der sollte mal wieder einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort gibt es aktuell wieder ein paar günstige Angebote.

Nachfolgend findet ihr ein paar sehr gute PS4-Spiele für unter 5 Euro.

Zombie Army Trilogy

“Erlebe einen Third-Person-Horror, der dir den Magen umdreht, sowie intensive Koop-Action von den Entwicklern von Sniper Elite 3. In den letzen Tagen des Zweiten Weltkriegs zieht der Diktator sein letztes verzweifeltes Ass aus dem Ärmel – und entfesselt eine Legion untoter Super-Soldaten, die ganz Europa zu unterwerfen drohen.”

Preis: 4,49 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Tomb Raider: Definitive Edition

“Das kinoreife Action-Adventure, das Lara dazu gezwungen hat, von einer unerfahrenen jungen Frau zu einer knallharten Überlebenskünstlerin zu werden, wurde für die Next-Gen-Konsolen neu erstellt, mit einer unfassbar detaillierten Lara und einer erstaunlich lebensechten Welt. Lara muss aufregende Kämpfe überstehen, ihre Waffen und Ausrüstung anpassen und gegen eine gnadenlose Umwelt bestehen, um ihr erstes Abenteuer zu überleben und das tödliche Geheimnis der Insel zu lüften. Die Definitive Edition des von der Kritik gefeierten Action-Adventures enthält Bonusinhalte und alle Inhalte zum Herunterladen.”

Preis: 2,99 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Mirror’s Edge Catalyst

“Begleite Faith, eine wagemutige Freerunnerin, bei ihrem Kampf für die Freiheit in der Stadt Glass. Was von außen wie eine elegante Hightech-Metropole erscheint, verbirgt im Inneren ein schreckliches Geheimnis. Entdecke – von den höchsten, prachtvoll erleuchteten Dächern bis in die dunklen, dreckigen Tunnel darunter – sämtliche Winkel dieser riesigen, frei erkundbaren Stadt … mit Faith im Mittelpunkt der Ereignisse. Kombiniere in der Ego-Perspektive ihre flüssigen Bewegungen und fortgeschrittenen Kampffähigkeiten mit den städtischen Begebenheiten, um deine Umgebung zu beherrschen und die Verschwörung aufzudecken. Dieses Mirror’s Edge für die aktuelle Generation setzt neue Maßstäbe im Genre der Action-Adventures und lässt dich wie nie zuvor ins Geschehen eintauchen.”

Preis: 3,99 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Deus Ex: Mankind Divided

“Wir schreiben das Jahr 2029. Augmentierte Menschen gelten als Ausgestoßene und sind von der Gesellschaft isoliert. Adam Jensen ist mittlerweile ein Elite-Undercover-Agent, der in einer Welt operieren muss, die Menschen wie ihn verachtet. Bewaffnet mit einem Arsenal von Hightech-Waffen und -Augmentierungen, muss er Vorgehensweisen wählen und entscheiden, wem er vertrauen kann, um eine weltweite Verschwörung aufzudecken.”

Preis: 4,49 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

FIFA 20

“Dank der Power von Frostbite erweckt EA Sports FIFA 20 für PlayStation 4 zwei Seiten der Fußballwelt zum Leben: den prestigeträchtigen Profifußball und mit EA Sports Volta jetzt auch den authentischen Straßenfußball. FIFA 20 präsentiert umfassende Innovationen, Football Intelligence sorgt für einzigartigen Gameplay-Realismus, FIFA Ultimate Team bietet noch mehr Möglichkeiten für den Aufbau des Wunschteams, und EA Sports Volta bringt den Fußball mit authentischen Miniteams auf die Straße.”

Preis: 4,89 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Das denken wir:

Das sind richtig gute Angebote. Da dürfte für jeden etwas dabei sein.