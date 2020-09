Disjunction: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer zum Cyberpunk-Retro-RPG an

Sold Out und Ape Tribe Games haben kürzlich einen brandneuen Gameplay-Trailer zum Cyberpunk Stealth-Action-RPG Disjunction veröffentlicht.

Habt ihr schon von dem Spiel Disjunction gehört? Hier erwartet euch ein Single-Player Cyberpunk-Stealth-Action RPG, das in der dystopischen Unterwelt des futuristischen New Yorks spielt.

Ihr erlebt die ineinander verwobenen Stories von drei Charakteren, die ein Geheimnis aufdecken, dass das Schicksal der Stadt für immer verändern wird. Kürzlich wurde nun ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

In diesem Trailer wird der spielbare Charaktre Spider vorgestellt. Spider ist eine ehemalige Grey Hat Hackerin, die von ihrem entfremdeten Vater kontaktiert wird, da der Harmonious Path, ein brutales kriminelles Chinatown-Syndikat, ihren Cousin getötet hat. Nun liegt es an ihr, die Macht-Balance im Chinatown New Yorks wiederherzustellen.

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “2048. Nach der Verhaftung eines prominenten Gemeindevertreters ist New York in Aufruhr. Verdächtigungen und Anschuldigungen sind in der ganzen Stadt gang und gäbe, während sich eine heimtückische Droge namens „Shard“ in der Unterwelt verbreitet. Da die Zukunft der Stadt ungewiss ist, erheben sich drei hartgesottene Bürger, um die Wahrheit herauszufinden und eine Verschwörung aufzudecken, die das Schicksal der Stadt zu verändern droht.

Disjunction, inspiriert von Tech-Noir-Klassikern, ist ein intensives atmosphärisches Stealth-Action-RPG, das einer Trinität ineinander verwobener Erzählungen folgt und eine reaktive Story bietet, in der deine Handlungen echte, anhaltende Konsequenzen haben. Wähle deinen Spielstil und setze ein Arsenal futuristischer Technologie, kybernetischer Upgrades und Waffen ein, um dich in rasend schnellen Kämpfen durch die Levels zu schießen. Oder versuche, dich still und leise zu verhalten, indem du Tarnung und nicht-tödliche Angriffe einsetzt und keine Spuren hinterlässt. Niemand muss sterben … es sei denn, du entscheidest, dass er sterben muss.”

Das denken wir:

Wer auf den Retro-Look steht und das Cyberpunk-Setting mag, der sollte sich diesen Titel nicht entgehen lassen.