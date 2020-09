Doom Eternal: Die Switch-Version lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten

in

Kürzlich wurde verkündet, dass die Switch-Version von Doom Eternal anscheinend nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Marty Stratton, Executive Producer bei id Software, hat kürzlich durchsickern lassen, dass die Switch-Version des Ego-Shooters Doom Eternal “sehr nah” ist. Genauere Informationen ließ er sich aber nicht entlocken.

Der Entwickler erklärte: “Ich wünschte, ich könnte euch Einzelheiten nennen. Ich habe alle Kommentare gelesen und wenn wir etwas über Doom Eternal sagen, ist immer einer von fünf Kommentaren: Ja, wie wäre es, wenn du uns etwas über die Switch erzählst? Ich weiss, dass die Leute unruhig sind.”

“Wir versuchen, es zur besten Version des Spiels zu machen, die es überhaupt sein kann, deshalb haben wir mit Panic Button gearbeitet. Sie arbeiten wie alle anderen von zu Hause aus. Es hat zwar etwas länger gedauert, aber wir wollen, dass es alles ist, was es sein kann. Es ist sehr nah und wir versuchen, sehr kompromisslos bei dem zu sein, was es sein muss, denn es gibt eine hohe Nachfrage. Wir werden in nicht allzu ferner Zukunft wieder darüber sprechen. Es ist nah, aber ich kann nicht genau sagen, wie nah.”

Das hört sich doch ganz gut an, oder?

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade, dass Switch-Besitzer am längsten auf das Spiel warten müssen. Aber wenigstens wissen wir nun, dass das Warten nicht mehr zu lange dauern wird.

Quelle: bleedingcool.com