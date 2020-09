FIFA 21: Das sind die 100 besten Spieler

in

Electronic Arts hat kürzlich die 100 am besten bewerteten Spieler in EA Sports FIFA 21 vorgestellt.

Am 9. Oktober 2020 erscheint FIFA 21 für PlayStation 4, Xbox One und PC und nun wurden die besten Spieler vorgestellt. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski belegen die ersten drei Plätze. Lewandowski ist übrigens der einzige Spieler aus der Bundesliga, der es in die Top 10 geschafft hat.

Weiter heißt es: “Unter den Top 10 finden sich neben EA SPORT FIFA 21-Cover-Athlet Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, Kevin De Bruyne von Manchester City sowie ein Dreigespann vom FC Liverpool, bestehend aus Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Sadio Mané.”



Hier die gesamte Top 10 in EA Sports FIFA 21:

1. Lionel Messi, FC Barcelona (93)

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3. Robert Lewandowski, FC Bayern München (91)

4. Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5. Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

6. Jan Oblak, Atlético Madrid (91)

7. Virgil van Dijk, FC Liverpool (90)

8. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9. Mohamed Salah, FC Liverpool (90)

10. Sadio Mané, FC Liverpool (90)

Über diesen Link findet ihr die diesjährige Top 100. Weitere Ratings sollen in den kommenden Tagen enthüllt werden.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie der neueste Teil der erfolgreichen FIFA-Reihe bei der Community ankommt.