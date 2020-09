Gerücht: Metal Gear Solid Remake erscheint für die PS5

in

Laut eines neuen Gerüchts erscheint ein Remake des Klassikers Metal Gear Solid für die PlayStation 5.

Was würdet ihr von einem Metal Gear Solid Remake für die PlayStation 5 halten? Das wäre ziemlich cool, oder? Wenn man einem neuen Gerücht glauben kann, dann erwartet uns genau das.

Anscheinend ist Sony gerade dabei, mit Konami an einem Remake von Metal Gear Solid zu arbeiten, das für den PC und für die PS5 erscheinen soll. Das behauptet zumindest der YouTuber “RedGamingTech”.

Aber damit noch nicht genug: Anscheinend soll es auch HD-Remaster von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater und Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots geben.

Somit könnte die gesamte Reihe auf der PS5 gespielt werden, da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain dank Abwärtskompatibilität auf der Konsole spielbar ist.

Aber nochmal: Hier handelt es sich nur um ein Gerücht. Es gibt keine weiteren Informationen und ein Release-Termin wurde auch nicht genannt. Sollte es aber Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens: Mit Metal Gear Solid: The Twin Snakes erschien bereits 2004 ein Remake des Klassikers für die GameCube. Unter anderem durften sich Spieler auf grafische Verbesserungen neue Zwischensequenzen freuen. Hier der Trailer dazu.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Metal Gear Solid haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Ein Metal Gear Solid Remake auf der PS5? Das wäre wirklich großartig.

Quelle: comicbook.com