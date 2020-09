God of War 2 erscheint 2021 für die PS5

in

Kürzlich hat Sony God of War 2 mit einem ersten Trailer vorgestellt. Viele Infos zum Spiel gibt es jedoch nicht.

Am Ende des gestrigen PS5 Showcases hat Sony God of War 2 mit einem Teaser angekündigt. In diesem Clip, den ihr unte diesen Zeilen findet, bekommen wir zu Beginn nur einem schwarzen Hintergrund und etwas Schneefall zu sehen.

Kurz darauf bildet sich Frost, der langsam die Form eines God of War-Symbols mit Runen annimmt. Danach hören wir eine Stimme, die sich ganz nach dem Synchronsprecher Christopher Judge anhört, der wohl wieder Kratos verkörpern wird.

Er sagt: “Du musst dich vorbereiten.” Zum Schluss heißt es noch: “Ragnarok kommt!”. Dann folgt der Hinweis 2021 und der Teaser ist vorbei.

Mehr gibt es nicht zu sehen – das reicht aber für ein bisschen Hype. Hier der Teaser:

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link könnt ihr euch das PS5 Showcase nochmal ansehen.

Weitere News, Infos und Videos zu God of War findet ihr hier.

Das denken wir:

God of War 2? Nur her damit. Hoffentlich müssen wir nicht mehr so lange auf erste Szenen aus dem Spiel warten.