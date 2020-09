Hexworks arbeitet gerade an Lords of the Fallen 2

Kürzlich wurde offiziell bestätigt, dass sich das Spiel Lords of the Fallen 2 offiziell in der Mache befindet.

Hat euch das Action-Adventure Lords of the Fallen gefallen? Dann interessiert es euch sicher, dass das Studio Hexworks gerade an Lords of the Fallen 2 arbeitet. Das Spiel soll auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Bisher wurden leider noch keine Details zum Spiel veröffentlicht.

Saul Gascon, Executive Producer bei Hexworks, sagte: “Als engagierter Spieler kann ich fühlen, wenn Entwickler eine Leidenschaft für die Spiele haben, die sie machen. Und genau darum geht es in unserem Studio: Spiele entwickeln, die wir gerne selbst spielen. Wir haben ein Kickass-Team hochrangiger Entwickler zusammengestellt, die eine tiefe Faszination für ausgereifte Fantasy-Spiele haben. Der Weg war intensiv, insbesondere angesichts der globalen Lockdown-Situation.”

Ich kann es kaum erwarten, weitere Informationen über das Studio zu teilen und zu zeigen, woran wir arbeiten!”

Cezar Virtosu, Creative Director bei Hexworks, fügte hinzu: “Seit vielen Monaten arbeiten wir drei daran, das Projekt zu definieren und zu planen, um die richtige DNA zu finden, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft und dennoch im Bereich der Machbarkeit bleibt. Es ist eine Herausforderung, kampffokussierte Spiele aus der Ferne zu entwickeln. Dies wird jedoch durch die einfache Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit massiven Soulsborne-Fans auf der ganzen Welt ausgeglichen.”

Ein Release-Termin wurde nicht genannt. Sollte sich das ändern, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Release liegt zwar vermutlich in weiter Ferne, aber wenigstens wissen wir nun, dass ein Nachfolger kommt.

