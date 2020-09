Hier sind 5 beeindruckende Minuten aus Observer System Redux

in

In einem neuen Video bekommen wir viele neue Spielszenen aus dem kommenden Titel Observer System Redux zu sehen.

In wenigen Tagen erscheint mit Observer System Redux eine Next-Gen-Version des Cyberpunk-Abenteuers Observer. Unter anderem bietet das Spiel erweitertes Gameplay mit neuen Spielmechaniken, neue zu enthüllende Geheimnisse, zusätzliche Neuralverhöre und Spielkomfort-Verbesserungen.

Abgesehen davon könnt ihr den Titel dank des Upgrades mit einer 4K-Auflösung, verbesserten Texturen, neuen Animationen, Modellen und Effekten, Ray-Tracing und HDR-Beleuchtung erleben.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgendes Video.

Was denkt ihr? Ziemlich beeindruckend, oder?

Offiziell heißt es zum Spiel: “Wir schreiben das Jahr 2084. Die Zukunft ist viel düsterer geworden, als man je hätte ahnen können. Es fing alles mit der Nanophage an. Einer digitalen Seuche, die Tausende und Abertausende von Menschen tötete, die sich für eine Augmentation ihres Geistes und Körpers entschieden.

Dann kam der Krieg, der sowohl den Westen als auch den Osten dezimiert und in Trümmern zurückließ. Mit niemandem, der die Macht ergreifen konnte, übernahmen die Konzerne die Kontrolle und erschufen ihre eigenen korrupten Imperien.

Du bist ein Werkzeug der korporativen Unterdrückung. Als gefürchteter und verachteter Hacker, dringst du in die dunkelsten Ecken der Köpfe deiner Verdächtigen. Du schleichst dich in ihre Träume ein, deckst ihre Ängste auf und holst alles heraus, was für deine Ermittlungen nützlich sein könnte.

Du bist ein Observer.”

Observer System Redux erscheint am 10. November für PC und Konsolen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Observer” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

System Redux sieht wirklich großartig aus. Wer auf Cyberpunk steht, der sollte sich dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.