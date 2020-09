Holt euch Into the Breach und Spellbreak jetzt kostenlos

in

Im Epic Games Store gibt es aktuell das Spiel Into the Breach kostenlos und Spellbreak ist ebenfalls Free to Play.

Wer an diesem Wochenende gerne neue Spiele zocken würde, aber keine Lust hat, dafür Geld auszugeben, der sollte mal im Epic Games Store vorbeisurfen. Dort gibt es aktuell den Titel Into the Breach kostenlos.

Hier erwartet euch ein rundenbasiertes Rogue-Lite-Strategiespiel, in dem ihr mit Mechs eine außerirdische Bedrohung abwehren müsst. Offiziell heißt es dazu: “Steuere mächtige Mechs aus der Zukunft, um eine außerirdische Bedrohung zu besiegen. In diesem rundenbasierten Strategiespiel der Macher von FTL stellt jeder Versuch, die Welt zu retten, dich vor eine neue zufällig generierte Herausforderung.”

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Abgesehen davon könnt ihr euch im Epic Games Store den Free-to-Play-Titel Spellbreak holen. Hier handelt es sich um ein Mehrspieler-Action-Magiespiel. Dazu heißt es: “Erlerne elementare Magie und passe sie deinem Spielstil an. Wirke mächtige Zauberkombinationen, um andere Spieler in den Hollow Lands zu beherrschen.”

“Wenn Magie verboten ist und sich im eisernen Griff der Vowkeeper befindet, hast du das Recht, Widerstand zu leisten und zurückzufordern, was dir gehört. Mache dir die pure Kraft deiner Handschuhe und die unvorstellbaren Mächte der Elementarebenen zunutze. Fliege in erbitterte Gefechte, durch schwebende Inseln und unmögliches Gelände, um den Breaker in dir zu entfesseln.”

Den Download findet ihr hier.

