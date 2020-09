Holt euch jetzt Tom Clancy’s The Division kostenlos

in

Ubisoft bietet das Actionspiel Tom Clancy’s The Division aktuell kostenlos via Uplay an.

Wer den Koop-Shooter The Division schon immer mal ausprobieren wollte, der hat nun die Gelegenheit dazu. Der Grund: Ubisoft bietet das Spiel aktuell kostenlos im Uplay Store an.

Hier handelt es sich übrigens um kein zeitlich begrenztes Free-to-Play-Angebot. Wenn ihr euch das Spiel via Uplay holt, dann gehört euch das Spiel für immer. Das ist ziemlich cool, oder?

Über diesen Link könnt ihr euch den Titel kostenlos für den PC holen. Aber wartet nicht zu lange, denn das Angebot gitl nur bis zum 8. September.

Offiziell heißt es zu The Divsion: “Black Friday – Eine verheerende Pandemie fegt über New York City hinweg. Die Grundversorgung der Stadt fällt nach und nach aus. Bereits nach wenigen Tagen ohne Nahrung und Wasser stürzt die Gesellschaft ins Chaos. Die eigenständige Spezialeinheit “The Division” ist alarmiert. Die Agenten führen nach außen hin ein ganz gewöhnliches Leben, wurden aber dazu ausgebildet, unabhängig zu operieren und die Gesellschaft zu retten.”

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Division-Agenten und versuchst alleine oder mit bis zu 3 Freunden New York zu retten.

Das denken wir:

The Division ist ein toller Shooter, den man auf jeden Fall ausprobieren sollte, wenn man auf Koop-Action steht.