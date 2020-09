Holt euch Watch Dogs 2, Football Manager 2020 und Stick It To The Man! jetzt kostenlos

in

Im Epic Games Store gibt es die Spiele Watch Dogs 2, Football Manager 2020 und Stick It To The Man! gerade kostenlos.

Wer auf der Suche nach guten kostenlosen Spielen für den PC ist, der sollte in diesen Tagen mal wieder im Epic Games Store vorbeisurfen. Dort gibt es aktuell gleich drei kostenlose Spiele.

Nachfolgenden findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen und den Link zur entsprechenden Produktseite im Epic Games Store.

Watch Dogs 2

“Schlüpfe in die Rolle des brillanten jungen Hackers Marcus Holloway, der in der Bay Area von San Francisco lebt, der Wiege der technologischen Revolution.

Tritt der berüchtigten Hackergruppe DedSec bei und führe den größten Hack der Geschichte durch: Vernichte ctOS 2.0, ein invasives Betriebssystem, das von kriminellen Superhirnen im großen Stil zur Manipulation und Überwachung der Bürger verwendet wird.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Football Manager 2020

“Treten Sie aus dem Spielertunnel und stürzen Sie sich in eine lebendige, pulsierende Fußballwelt, in der sich alles um Sie und Ihre Meinung dreht!

In dieser Welt werden Planung und Fachwissen belohnt – aber anders als in anderen Spielen gibt es hier kein vorher festgelegtes Ende oder Skript, sondern nur endlose Möglichkeiten und Chancen. Jeder Verein hat eine Geschichte zu erzählen, und es liegt an Ihnen, diese Geschichte zu schreiben.

Fußball ist ein Traumspiel, und Manager sind eine ganz besondere Sorte Träumer.

Sie sehen keine Probleme, sie sehen Chancen: Die Chance, sich mit den Besten der Welt zu messen, eine neue Fußballphilosophie zu entwickeln und zu etablieren, Talente aufzubauen, den Verein in höhere Sphären zu heben und dem Warten auf einen Titel ein Ende zu bereiten.

Wie Sie es an die Spitze schaffen, liegt ganz bei Ihnen. Ihre Entscheidungen … und Ihre Konsequenzen.

Zur Produktseite im Epic Games Store

Stick It To The Man!

“An einem Tag wie jedem anderen hat Schutzhelmtester Ray einen bizzaren Unfall und wacht mit einem riesigen rosafarbenen Spaghetti-Arm auf, der aus seinem Hirn ragt und ihm unglaubliche Gedankenlesekräfte verleiht. Auf einmal kann Ray die Welt und sein Papier-Universum verändern, indem er es auseinanderreißt, zusammenfaltet und die durchgeknallten Sticker, die er überall findet, dazu benutzen, abgefahrene, knallharte Rätsel zu lösen! Leider hat Ray nicht viel Zeit, sich an seine neuen Psycho-Fähigkeiten zu gewöhnen, stattdessen befindet er sich auf der Flucht vor „dem Mann“ – für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Kannst du Ray aus der Patsche helfen? Hast du Lust, dem Mann so richtig eine zu kleben?”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Das Angebot gilt übrigens bis zum 24. September um 17:00 Uhr. Wartet also nicht zu lange.

Das denken wir:

Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Vor allem Watch Dogs 2 lohnt sich.