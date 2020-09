Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Seht euch hier den neuen Champions-Trailer an

Nintendo hat einen neuen Trailer zum kommenden Spiel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung veröffentlicht.

Bis zum Release von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung müssen wir uns zwar noch ein paar Wochen gedulden, aber dafür hat Nintendo nun einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Der Trailer dreht sich um die Champions im Spiel. Wir bekommen Link und Prinzessin Zelda zu sehen, die sich mit den vier Wächtern darauf vorbereiten, 100 Jahre vor Breath of the Wild gegen Ganon in den Kampf zu ziehen.

Übrigens: Wer das Spiel vorbestellt, der bekommt eine Ingame-Kelle spendiert. Warum auch immer…

Hier der neue Trailer:

Das Spiel erscheint am 20. November 2020 für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns zwar kein Epos wie Breath of the Wild, aber Zelda-Fans können sich mit diesem Spiel wenigstens die Zeit bis zu Breath of the Wild 2 unterhaltsam vertreiben.