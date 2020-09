Im Epic Games Store gibt es das Erzähl-Abenteuer Where the Water Tastes Like Wine bald kostenlos

Ab morgen gibt es das Erzähl-Adventure Where the Water Tastes Like Wine kostenlos im Epic Games Store.

Wer mal wieder Lust auf ein spannendes Erzähl-Adventure hat, der sollte demnächst einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort wird ab morgen, dem 10. September, das Spiel Where The Water Tastes Like Wine kostenlos angeboten. Das Angebot läuft dann bis zum 17. September.

Zum Spiel heißt es: “Where the Water Tastes Like Wine ist ein erzählerisches Abenteuer, in dem es ums Reisen, das Weitergeben von Geschichten und das Überleben während der Ausbreitung über den amerikanischen Kontinent geht.

Der Spieler streift in seinem eigenen Tempo durch die volkstümlichen USA der Großen Depression, wo er auf Fremde trifft, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. Durch diese Interaktionen kann der Spieler einzigartige Geschichten sammeln, die er dann weitererzählen kann, um neue Interaktionen freizuschalten.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels im Epic Games Store.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch eine spannende Reise durch die Vereinigten Staaten. Wer auf Erzähl-Adventures steht, der sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen.