Im Spiel In Sound Mind erwartet euch Next-Gen-Psycho-Horror (Trailer)

Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff haben einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel In Sound Mind veröffentlicht.

Das Studio We Create Stuff (Nightmare House 2) arbeitet gerade am Horrorspiel In Sound Mind und im Rahmen der gamescom 2020 wurde dazu ein neuer Trailer veröffentlicht.

Darum geht es: Im Spiel wacht man im Gang eines fremden Gebäudes auf. Schnell wird einem klar, dass die Umgebung ein eigenständiges Leben führt. Man begegnet einer Reihe von Opfern, die alle derselben experimentellen Therapie unterzogen wurden. Und während man nach Antworten sucht, tauchen bizarre Visionen auf … und eine Katze namens Tonia.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Von den Schöpfern des Kultklassikers Nightmare House 2 kommt In Sound Mind, ein origineller First-Person-Psychohorror mit rasanten Rätseln und einmaligen Boss-Kämpfen. Durchlaufe eine Vielzahl verwirrender Erinnerungen auf einer Reise durch deinen eigenen Verstand.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

In Sound Mind erscheint 2021 für PS5, Xbox Series X und PC.

