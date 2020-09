In der Apex Legends Global Series winken 500.000 US-Dollar Preisgeld

EA und Respawn Entertainment haben angekündigt, dass die Apex Legends Global Series (ALGS) mit dem Autumn Circuit am 3. Oktober beginnt.

Vor ein paar Jahren wäre es noch unvorstellbar gewesen, als Profi-Zocker seine Brötchen zu verdienen. Heute geht das. Mittlerweile kann man in Wettkämpfen richtig viel Kohel abstauben – wenn man gut ist.

So auch in der Apex Legends Global Series. Kürzlich wurde verkündet, dass es im Rahmen der Apex Legends Global Series 500.000 US-Dollar zu gewinnen gibt. Der Wettkampf wird bereits Anfang Oktober fortgesetzt.

Offiziell heißt es dazu: “Diese nächste Phase der ALGS folgt auf eine erfolgreiche Turnierreihe beim Summer Circuit, bei der über 2.000 der besten Apex-Squads aus aller Welt um einen Platz in den Playoffs gekämpft haben. Am 12. und 13. September werden bei den Fans beliebte Teams wie Team SoloMid, Gambit Esports oder Complexity Gaming bei dem innovativen Matchpunkt-Playoff-Format in der Königsschlucht und in Rand der Welt untereinander ausmachen, wer zum ALGS Summer Circuit-Champion gekrönt wird.



Der ALGS Autumn Circuit wird am 3. Oktober die Wettkampf-Community von Apex Legends erneut zusammenbringen und am 19./20. Dezember mit den Playoffs seinen Höhepunkt finden. EA wird den Abschlusstag jedes Circuit-Turniers cloudbasiert übertragen. Die Besten der Besten des Wochenendes sind dann auf Twitch und auf dem offiziellen YouTube-Kanal der ALGS zu sehen.”



Hier die vollständige Liste der Daten für den Autumn Circuit der Apex Legends Global Series:



Autumn Circuit #1 = 3.-5. Oktober

Autumn Circuit #2 = 17.-19. Oktober

Autumn Circuit #3 = 31. Oktober – 2. November

Autumn Circuit #4 = 7.-9. November

Autumn Circuit LCQ = 5.-7. Dezember

Autumn Circuit-Playoffs = 19./20. Dezember

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Preisgeld ist wirklich beachtlich, aber diesen Wettkampf als Sieger zu beenden ist alles andere als einfach.