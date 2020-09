Little Nightmares 2: Das beinhaltet die Collector’s Edition

in

Bandai Namco hat kürzlich die Collector’s Edition und die Day One Edition des kommenden Spiels Little Nightmares 2 vorgestellt.

Bis zum Release von Little Nightmares 2 müssen wir uns zwar noch ein paar Monate gedulden, aber wenigstens wurde nun der Vorbestellerbonus, die Collector’s Edition und die Day One Edition vorgestellt.

Vorbestellerbonus

Vorbesteller dürfen sich neben dem Spiel auf einen Schlüsselanhänger und eine Mokujin-Maske freuen.

Day One Edition

Die Day One Edition von Little Nightmares 2 enthält zudem den DLC Dachboden der Wichte und eine Auswahl an Liedern aus dem Soundtrack, von Tobias Lilja.

TV Edition

Die TV-Edition von Little Nightmares 2 bietet folgende physische Inhalte:

TV-Sammlerbox

Standardspiel in PVC-Hülle (Blu-Ray-Disc für PS4 oder Xbox One, Cartridge für Nintendo Switch, digitaler Steamcode für PC).

Fluchtdiorama (Detailverliebte Figuren von Mono & Six, die durch die TV-Geräte reisen).

Originalsoundtrack zu Little Nightmares II (Der komplette Soundtrack auf CD und als Download. Komponiert von Tobias Lilja, Tarsier Studios).

Artbook “The Art of Little Nightmares II” (Tauche mit diesem 56-seitigen Artbook in die Entstehungsgeschichte von Little Nightmares II ab: jede Menge Skizzen, Artwork und die Designauswahl des Teams von Tarsier Studios).

Limitiertes SteelBook

Exklusive Little Nightmares II-Sticker

3D Karte (SHOP-EXKLUSIVITÄT)

Digitale Extras:

Zutritt zum Geheimraum der Wichte (Folge den Wichten, um dieses besondere Ingame-Rätsel zu finden, und erhalte bei Abschluss den Wichthut als Belohnung).

Soundtrack zum Spiel

Digitales Artbook

Digitale Hintergründe und Avatare

Dynamisches Design (nur für PS4)

Digitale Inhalte können unter littlenightmares.com heruntergeladen werden. Hierfür muss ein Konto erstellt werden. Die TV-Edition ist bei teilnehmenden Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Bestellen könnt ihr euch das Spiel hier.

Das Spiel erscheint am 11. Februar 2021 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Für PlayStation 5 und Xbox Series X etwas später – als kostenlose Upgrades für BesitzerInnen der PS4- und Xbox-One-Version.

