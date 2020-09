“Love and Monsters”: Hier erwartet uns ein unterhaltsamer Actiontrip mit riesigen Monstern

in

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum kommenden Film “Love and Monsters” veröffentlicht.

Wer auf Monster steht und Filme wie “Zombieland” mag, der sollte sich “Love and Monsters” schon mal vormerken. Hier erwartet uns ein unterhaltsamer Actiontrip mit riesigen Monstern.

Im Film übernimmt Dylan O’Brien (“Maze Runner”) die Rolle von Joel Dawson, der seine Highschool-Liebe Aimee sucht, die von Jessica Henwick (“Marvel’s Iron Fist”) gespielt wird. Das Problem: Aimee befindet sich in einer Küstenkolonie, die 80 Meilen weit weg ist und zwischen ihr und Joel treiben zahlreiche riesige Monster ihr Unwesen.

Nachfolgend könnt ihr euch den neuesten Trailer ansehen. Das Ganze sieht ziemlich unterhaltsam aus und erinnert an vielen Stellen an “Zombieland”. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Der Film startet am 16. Oktober in den USA über Video-On-Demand. Wann der Film in Deutschland anläuft, ist bisher nicht bekannt. Sollte sich das ändern, dann informieren wir euch umgehend darüber.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Monster” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Laune. Bleibt nur zu hoffen, dass auch der finale Film überzeugen kann.