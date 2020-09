Marvel’s Spider-Man: Durch diese Mod wird Spidey zu Kingpin

in

Ein Spieler hat eine Möglichkeit gefunden, Marvel’s Spider-Man als Kingpin zu zocken.

Heute habe ich mal wieder eine ziemlich abgefahrene Mod für euch, die es ermöglicht, Marvel’s Spider-Man als Kingpin (Wilson Fisk) zu spielen.

Fisk ist ein ein fiktiver Superschurke, der von Stan Lee und John Romita Sr. kreiert wurde. Er erschien erstmals in The Amazing Spider-Man #50 im Juli 1967. Und in Marvel’s Spider-Man kämpft er einmal mehr gegen Spidey.

Der YouTuber “jedijosh920” hat es geschafft, eine Mod zu entwickeln, dank der man im Spiel die Rolle von Fisk übernehmen kann. In einem Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir zu sehen, wie das Muskelpaket durch die Gegend hüpft und schwingt und Gegner mit akrobatischen Moves zur Strecke bringt – was ziemlich ulkig aussieht, da Fisk nicht wirklich gelenkig aussieht.

Hier das Video:

Aktuell scheint es so, als hätte “jedijosh920” die Mod nur für sich erstellt. Mit anderen Worten: Wir können Marvel’s Spider-Man leider noch nicht als Kingpin spielen. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Kingpin durch Häuserschluchten schwingen zu sehen, ist ziemlich abgefahren. Aber wir zocken dann doch lieber als Spider-Man.

