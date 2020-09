Nintendo feiert den 35. Geburtstag von Super Mario mit einem neuen “Game & Watch”-Handheld

in

Nintendo hat zum 35. Geburtstag von Super Mario einige neue Spiele und einen neuen “Game & Watch”-Handheld vorgestellt.

Heute haben Fans von Super Mario Grund zum Feiern, denn unser aller Lieblingsklempner ist 35 Jahre alt geworden und Nintendo hat zu diesem Anlass ein paar Neuigkeiten parat.

Unter anderem wurde Game & Watch: Super Mario Bros. angekündigt. Ein modernisierter Retro-Handheld auf dem man den NES-Klassiker aus dem Jahr 1985 zocken kann.

Offiziell heißt es dazu: “Retro-Fans dürfen sich auf pure Nostalgie freuen, denn dieses neue Sammlerstück ist den Game & Watch-Konsolen der 1980er Jahre nachempfunden, die sich weltweit insgesamt 43 Millionen Mal verkauften. Die ursprünglichen Handheld-Systeme enthielten jeweils ein Spiel und konnten auch als Uhr verwendet werden. Game & Watch: Super Mario Bros. erweitert das klassische Design dabei um ein modernes Steuerkreuz. Enthalten sind die Spiele Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht) sowie eine spezielle Mario-Version des Game & Watch-Spiels Ball. Darüber hinaus bietet sie eine Digitaluhr mit 35 verspielten Details und Gastauftritten von Mario und seinen Freunden. Game & Watch: Super Mario Bros. erscheint am 13. November.”

Mario Kart im echten Leben und Multiplayer-Mario

Abgesehen davon wurden auch die Titel Super Mario 3D All-Stars – drei moderne Super Mario-Klassiker in einer HD-Sammlung –, Mario Kart Live: Home Circuit – ein Real-Life-Mario-Kart-Spiel – und Super Mario Bros. 35 – ein Super Mario Bros. mit 35 Spielern – angekündigt.

Das hört sich alles ziemlich cool an, oder? Und das ist noch lange nicht alles. Die genannten Spiele und ein paar weitere Überraschungen präsentiert euch Nintendo am besten selbst – in der nachfolgenden Präsentation.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Nintendo.

Weitere News Infos und Videos zu Super Mario haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Für den Geburtstag von Super Mario hat sich Nintendo wirklich einiges einfallen lassen. Vor allem den “Game & Watch”-Handheld finden wir wirklich cool.