Nintendo hat ein Prequel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch angekündigt

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Zelda. Und zwar hat Nintendo Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Switch vorgestellt. In diesem Spiel erfahren wir, was 100 Jahre vor Breath of The Wild passiert ist.

Offiziell heißt es dazu: “Die Große Verheerung bricht über Hyrule herein und stürzt das Land in tiefe Dunkelheit. Von einer finsteren Macht verwüstet, verändert sich das Königreich für immer. Erinnerungen an diese Katastrophe tauchen hin und wieder in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf.”

Dazu wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Abgesehen davon wurde ein Video veröffentlicht, in dem Eiji Aonuma, Produzent der Serie The Legend of Zelda, und Yosuke Hayashi, Produzent der Hyrule Warriors-Reihe von Koei Tecmo Games, über die Entstehung von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung sprechen.

Erscheinen soll das Spiel am 20. November.

