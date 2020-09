No Man’s Sky Origins erscheint demnächst

in

Das Studio Hello Games hat angekündigt, dass in wenigen Tagen das Update Origins für No Man’s Sky erscheint.

Fans von No Man’s Sky haben Grund zur Freude, denn bereits in wenigen Tagen erscheint das Update Origins. Was uns erwartet? Wir haben keine Ahnung.

Der Grund: Hello Games hat bisher nicht verraten, was das Update zu bieten hat. Wie der Titel aber vermuten lässt, erfahren wir vielleicht mehr darüber, wie das Universum, auf dem das Spiel basiert, entstanden ist.

In einem Blog-Beitrag, der in der letzten Woche veröffentlicht wurde, heißt es: “Nächste Woche wird Hello Games ein Update für No Man’s Sky veröffentlichen. Wir nennen es Origins.

Detaillierte Patchnotizen werden zusammen mit der Veröffentlichung in der nächsten Woche folgen.”

Studioboss Sean Murray weiter: “Wir wissen, dass in der Community ein großer Appetit auf No Man’s Sky-Inhalte besteht und das Team hat dieses Jahr sein Bestes gegeben, um unter schwierigen Umständen abzuliefern. Wir waren ruhig, aber wir hören immer zu und konzentrieren uns darauf, das Spiel zu verbessern, das unser Team liebt, das so leidenschaftlich bei der Sache ist.

Dieses Update wird ein weiterer kleiner Schritt auf einer längeren Reise sein. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Weg in die Zukunft begleitet.”

Spielt ihr noch No Man’s Sky? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Die Entwickler tun wirklich ihr Bestes, um die Community bei der Stange zu halten. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was Origins zu bieten hat.

Quelle: nomanssky.com