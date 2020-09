No More Heroes 3 wurde verschoben

Suda51 hat angekündigt, dass das kommende Actionspiel No More Heroes 3 verschoben wurde.

Falls ihr auf den Release des Spiels No More Heroes 3 wartet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Das Spiel wurde offiziell verschoben. Das hat Entwickler Suda51 kürzlich auf Twitter verkündet.

Offiziell heißt es dazu: “Hier Goichi Suda von Grasshopper Manufacture mit einer Ankündigung bezüglich der Verschiebung der Veröffentlichung von No More Heroes 3. Wenn wir die Kommentare der Fans in den sozialen Medien lesen, wissen wir, dass 2020 für viele von Ihnen eine sehr schwierige Zeit war. Bei allen, die seit der Veröffentlichung des Trailers für No More Heroes 3 bei TGA Ende 2019 auf weitere Neuigkeiten und die Bestätigung des Veröffentlichungsdatums gewartet haben, möchte ich mich aufrichtig entschuldigen.

“Alle Mitarbeiter von Grasshopper haben so hart wie möglich an der Entwicklung des Spiels gearbeitet, in der Hoffnung, es im Jahr 2020 veröffentlichen zu können. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben sich jedoch leider als schwerer Schlag für unseren Zeitplan erwiesen und zu unvorhergesehenen Verzögerungen geführt in der Entwicklung”, fuhr er fort. “Nachdem wir es geschafft haben, mit der Entwicklung wieder auf die Beine zu kommen, haben wir uns entschlossen, uns auf die Priorisierung der Qualität zu konzentrieren und daher das endgültige Erscheinungsdatum zu verschieben.”

“Noch einmal: Es tut uns sehr leid. Wir hoffen, dass jeder, der geduldig auf No More Heroes 3 gewartet hat, diese Entscheidung verstehen und akzeptieren kann und wir werden weiterhin alle Anstrengungen in die Entwicklung des Titels investieren, während wir auf ein Erscheinungsdatum für 2021 drehen.”

Abgesehen davon erklärte er, dass nun der Künstler Darick Robertson, der unter anderem für The Boys verantwortlich ist, am Spiel mitwirkt. Er ist für die Illustrationen verantwortlich.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das ist verdammt schade. Aber nach diesem verrückten Jahr, ist es wirklich kein Wunder, wenn ein Spiel verschoben werden muss.