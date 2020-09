Observer: System Redux erscheint am 10. November

in

Das Studio Bloober Team hat angekündigt, dass Observer: System Redux im November erscheint.

Kürzlich wurde verraten, dass das Spiel Observer: System Redux am 10. November auf den Markt kommt. Mit anderen Worten: Hier handelt es sich um einen Starttitel für die Xbox Series X. Die PC-Version erscheint am selben Tag.

Hier der offizielle Tweet dazu:

System Redux ist eine überarbeitete Version des Cyberpunk-Thrillers. Unter anderem dürfen wir uns auf eine 4K-Auflösung, verbesserten Texturen, neue Animationen, Modelle und Effekte und Ray-Tracing und HDR-Beleuchtung freuen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Wir schreiben das Jahr 2084. Die Zukunft ist viel düsterer geworden, als man je hätte ahnen können. Es fing alles mit der Nanophage an. Einer digitalen Seuche, die Tausende und Abertausende von Menschen tötete, die sich für eine Augmentation ihres Geistes und Körpers entschieden.

Dann kam der Krieg, der sowohl den Westen als auch den Osten dezimiert und in Trümmern zurückließ. Mit niemandem, der die Macht ergreifen konnte, übernahmen die Konzerne die Kontrolle und erschufen ihre eigenen korrupten Imperien.

Du bist ein Werkzeug der korporativen Unterdrückung. Als gefürchteter und verachteter Hacker, dringst du in die dunkelsten Ecken der Köpfe deiner Verdächtigen. Du schleichst dich in ihre Träume ein, deckst ihre Ängste auf und holst alles heraus, was für deine Ermittlungen nützlich sein könnte.

Du bist ein Observer.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Observer” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer Observer bisher verpasst hat, der sollte sich System Redux schon mal vormerken. Hier erwartet euch ein intensives Cyberpunk-Abenteuer.